LA SETTIMANA MOVIEDIGGER | Appuntamenti dal 13 al 19 maggio 2019

Siamo a maggio, anche se sembra novembre, ma i moviediggers non si scoraggiano e anzi ne approfittano per andare ancora di più al cinema, sempre gratis o pagando meno del prezzo pieno del biglietto, si intende. Verrà il tempo per stare all’aperto (e quindi anche la stagione delle arene!).

Le occasioni per andare al cinema gratis o quasi si trovano tutte qui su MovieDigger, un progetto nato proprio per riportare le persone in sala. Queste occasioni le pubblichiamo giornalmente sul nostro sito internet, il cuore di tutto il sistema, e alcune le rilanciamo, insieme a notizie e curiosità sui nostri canali social.

Per aiutare a tenere tutto sotto controllo prepariamo anche questo articolo che state leggendo (pubblicato il lunedì ma aggiornato costantemente con le novità che scoviamo via via), in cui sono raccolte tutte le opportunità e gli eventi della settimana. C’è un paragrafo per ogni giorno, per non perdersi nemmeno un’occasione.

I nostri consigli:

1. tenete questo articolo sempre a portata di mano, pronto da consultare;

2. seguite il nostro sito e i nostri canali social per essere aggiornati minuto per minuto sulle pepite che portiamo alla luce;

3. se proprio non trovate nulla che vi piaccia potete sempre rimanere a casa e spararvi film e serie su Netflix, come facciamo sovente anche noi!

La legenda che adottiamo in questo articolo è la seguente: quando vedrete il quadrifoglio (🍀) si tratta di un concorso a estrazione (in bocca al lupo, ragazzi!); gli eventi scontati o a un prezzo speciale avranno accanto il borsellino (👛); quando vi dovrete sbrigare, perché è richiesta una prenotazione (in genere per anteprime o eventi gratuiti), ci sarà la campanella (🔔); infine, gli eventi a ingresso libero saranno indicati con la faccina da boss, il moviedigger professionista (😎).

Prima di partire con il dettaglio di ciascun giorno, vi ricordiamo alcuni concorsi ancora attivi e validi tutta la settimana:

Qui sotto le promozioni a tema cinema. A malincuore annunciamo che la promozione Sky per i 2 biglietti gratis al mese è stata sostituita da una decisamente meno succulenta:

Qua invece ci sono anteprime future. Per alcune è necessario registrarsi (lo sappiamo, a volte i posti finiscono prima di subito… tutta esperienza e allenamento per il futuro!):

Iniziamo ora con il dettaglio giorno per giorno. Buona settimana e buon cinema, moviediggers!

Lunedì 13 maggio

5 cm al secondo, il capolavoro di Makoto Shinkai, sarà al cinema solo 13, 14 e 15 maggio

Martedì 14 maggio

Mercoledì 15 maggio

Quando eravamo fratelli di Jeremiah Zagar in anteprima martedì a Milano e mercoledì a Bologna

Giovedì 16 maggio

Venerdì 17 maggio

Sabato 18 maggio

Notte Horror agli UCI Cinemas, ore 00:45, 6 euro 👛

Domenica agli UCI Cinemas c’è A spasso con Willy a solo 3 euro

Domenica 19 maggio

Cinema Park ai The Space Cinema. Zootropolis a 2,90 euro 👛

a 2,90 euro 👛 Kids Club agli UCI Cinemas. A spasso con Willy a 3 euro 👛