ESSELUNGA | Al cinema gratis con Fìdaty

Fare la spesa non è mai stato così utile per noi amanti del cinema. In tutti i punti vendita Esselunga, grazie alla promozione Al cinema con Fìdaty, possiamo accumulare dei punti validi per ottenere dei voucher per andare al cinema gratis nelle sale cinematografiche convenzionate in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lazio, Liguria, Veneto e Valle D’Aosta.

Come richiedere un biglietto gratis

Il tradizionale tagliando cartaceo viene sostituito da un codice a barre che potrai trovare sullo scontrino in caso di richiesta del premio presso il Punto Fìdaty o che potrai ricevere via email in caso di richiesta da sito o da app.

Il codice dovrà essere presentato alla cassa del cinema per ottenere il biglietto d’ingresso.

I codici a barre saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2022

Come richiedere lo sconto

Presentando la Carta Fìdaty alle casse dei cinema aderenti all’iniziativa, avrai diritto a 1 ingresso a prezzo ridotto nella giornata del martedì, escluso festivi.

Scopri qui le sale cinematografiche aderenti o richiedi l’elenco al Punto Fìdaty.

Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni. La riduzione non è prevista per le “proiezioni speciali”.

Ecco tutti i tipi di tagliandi

1 COUPON per il ritiro di un biglietto di ingresso al cinema valido per una persona dal lunedì al venerdì 250 PUNTI + € 2.00 (gratis con 450 punti)

1 COUPON per il ritiro di un biglietto di ingresso al cinema valido per una persona sabato, domenica e festivi 350 PUNTI + € 2.00 (gratis con 550 punti)

1 COUPON per il ritiro di un biglietto di ingresso al cinema valido per una persona tutti i giorni 400PUNTI + € 3.00 (gratis con 700 punti)