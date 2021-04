Quali cinema hanno riaperto dal 26 aprile 2021?

Dal 26 aprile 2021 il cinema torna finalmente a far parte della nostra vita (almeno nelle regioni gialle). Purtroppo oggi hanno riaperto davvero pochissime sale (a Roma sono 4). Molte aspetteranno metà maggio quando usciranno un maggior numero di film adatti al grande pubblico. Anche le due più grandi catene di cinema in Italia, UCI Cinemas e The Space Cinema, saranno pronte a ripartire tra poche settimane.

Al rilancio dell’industria cinematografica contribuiranno più avanti anche i cinema all’aperto delle arene estive (e anche dei drive-in), sparse in tutte le piazze, scuole e giardini d’Italia. Sarà un modo sicuro e a basso costo per riavvicinare lo spettatore al grande schermo. Piano piano e con molta pazienza riusciremo ad abituarci a questa nuova “normalità”, l’importante è che le luci dei proiettori tornino ad accendersi. E proprio con questo spirito di resilienza, alla riapertura il Cinema Beltrade a Milano ha registrato il tutto esaurito con lo spettacolo delle 6 del mattino con la proiezione di Caro diario di Nanni Moretti.

Ecco i cinema che hanno riaperto:

L'elenco è aggiornato al 26 aprile 2021.

Le misure di sicurezza

La capienza è ridotta al 50%; mascherina sempre obbligatoria; no alla vendita e al consumo di cibi e bevande; entrate e uscite seperate; misurazione della temperatura all’ingresso; posti preassegnati e distanziati di almeno un metro; le famiglie e i congiunti possono sedere vicini; è preferibile acquistare i biglietti online per evitare code e assembramenti all’ingresso.