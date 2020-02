L’elenco dei film in uscita e quelli rinviati

È un momento molto difficile per le sale cinematografiche del nostro Paese, in particolare quelle di alcune regioni del Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) costrette a chiudere a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

“Purtroppo”, dice Mario Lorini Presidente dell’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), “in questo momento prevale un senso di allarme anche laddove non vi sono rischi per la salute pubblica e ciò si traduce in un impatto drammatico per le imprese di esercizio di tutta Italia: dopo il forte calo di spettatori nel weekend, anche ieri si è registrato un calo del 65% sul 2019 e del 75% rispetto alla settimana precedente; in più, questa settimana è stato previsto il rinvio dell’uscita della gran parte dei titoli di maggior richiamo”.

Oltre alla chiusura forzata dei cinema anche molti film in uscita nelle prossime settimane sono stati rinviati:

Per la cronaca ci sono delle case di distribuzione che hanno deciso di far uscire lo stesso i loro film. Da giovedì 27 febbraio troveremo in sala:

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi sui nostri canali. Intanto se avete acquistato in precedenza dei biglietti per degli spettacoli ai The Space Cinema o agli UCI Cinemas coinvolti nel blocco, potete chiedere il rimborso.