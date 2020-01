OSCAR 2020 | Come ottenere un buono cinema 1+1

Torna l’evento più atteso e importante del mondo del cinema: LA NOTTE DEGLI OSCAR! Quale momento migliore se non questo per indicare i tuoi vincitori? Partecipa al sondaggio indetto da Stardust e ricevi subito un buono cinema 1+1*. La promozione scade il 6 febbraio!

📲 Partecipa al sondaggio

Ovviamente per ottenere il buono è necessario che tu sia registrato al loro sito.

Leggi attentamente le condizioni di utilizzo del buono:

* Hai tempo fino al 6 febbraio 2020 per votare e ottenere il buono cinema. Il buono 1+1 è valido dal lunedì al venerdì in una selezione di cinema aderenti al circuito Stardust, consultabile qui. Terminato il sondaggio trovi subito il tuo buono 1+1 nella sezione “Codici e voucher” del tuo profilo e potrai utilizzarlo entro 15 giorni.

Che cosa sono i voucher 1+1

I voucher Stardust 1+1 sono voucher validi per un ingresso al cinema in omaggio solo se abbinato all’acquisto contestuale di un altro biglietto a tariffa intera (sono escluse anteprime, proiezioni nei giorni festivi, prefestivi, sabato e domenica, spettacoli in 3D ed eventi) in un network di cinema selezionati.