IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO | Anteprima gratuita in varie città

Lunedì 28 ottobre 2019 si terrà l’anteprima gratuita del film IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO, la nuova commedia di Alessandro Siani che sarà presentata in anteprima ad Alice nella Città.

L’anteprima si svolgerà alle ore 20.30 in 40 sale del circuito The Space e UCI ma non solo (a breve scriveremo l’elenco preciso). Aggiorneremo questo articolo con tutti i link degli sponsor tramite i quali poter prenotare 2 posti.

Tenete d’occhio la pagina facebook UpMaster che sostituisce Blu&Blu.

Il film uscirà al cinema il 31 ottobre 2019 grazie a Vision Distribution.

Arturo Meraviglia è l’impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai in declino. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di risolvere i problemi con i debitori, ma quando scopre che l’eredità sono due bambini, Rebecca e Gioele, cade nello sconforto. Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere sorprendente!!! Le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo.