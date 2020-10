FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2020 | Partecipa alle proiezioni con lo sconto

La quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma apre le porte al pubblico romano oggi con l’anteprima di Soul, il nuovo film Pixar che uscirà a Natale solo in streaming su Disney +. Il regista Pete Docter sarà inoltre protagonista alle ore 16.30 in Sala Petrassi di un Incontro Ravvicinato on-air durante il quale riceverà il Premio alla Carriera. La Festa proseguirà fino al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale.

Oltre ai film della Selezione Ufficiale e di “Tutti ne parlano”, un ruolo importante sarà anche quest’anno svolto dagli Incontri Ravvicinati con autori, attori e protagonisti della cultura italiana e internazionale, dalle Retrospettive, dai Restauri e dagli Omaggi.

Sfoglia qui il programma ufficiale del Festival.

Come ottenere lo sconto sui biglietti

Se sei socio CartaFRECCIA (puoi iscriverti qui gratuitamente) hai diritto al 20% di sconto sull’acquisto dei biglietti per le proiezioni della Festa. Possono inoltre usufruire dello sconto i possessori di un abbonamento regionale Lazio, Campania o Toscana.

Termini e condizioni

L’acquisto dei biglietti potrà essere effettuato sul sito www.ticketone.it con la seguente procedura:

effettuata la registrazione

seleziona l’evento desiderato e la quantità biglietti necessari, il sistema assegnerà in modo automatico il miglior posto disponibile al momento;

inserire nell’apposito campo del carrello il codice sconto CARFREC20

E’ possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per film, con un limite di 10 film per transazione.

In caso di acquisto di più biglietti, è obbligatorio per l’acquirente inserire nome e cognome di ciascuna persona per cui si effettua l’acquisto.

I biglietti saranno esclusivamente con modalità Stampa@casa o Passbook (biglietto elettronico sul cellulare).

L’accesso in sala è consentito fino a 15 minuti prima dell’inizio della proiezione, è consigliabile comunque arrivare – muniti di mascherina – almeno 30 minuti prima rispetto all’orario di inizio dello spettacolo, per espletare tutte le procedure di sicurezza stabilite dalla Fondazione Cinema per Roma a tutela della salute.

Lo sconto viene applicato fino ad esaurimento dei posti disponibili per la promozione.

*data da verificare sul sito www.romacinemafest.it nei giorni immediatamente precedenti.