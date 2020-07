CINEVILLAGE TALENTI | Il programma della 2° edizione

La seconda edizione del CINEVILLAGE PARCO TALENTI a Roma si svolgerà dal 23 luglio al 30 settembre 2020 all’interno del parco di Talenti.

Anche quest’anno, i cittadini della Capitale potranno rivivere questa piacevole esperienza di socialità e ritrovarsi attorno al grande schermo per una serata di intrattenimento sotto le stelle che non sarà solo cinema, ma anche cultura, buon cibo, scienza e sport, nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-covid.

Il programma dell’arena all’aperto

La programmazione di quest’anno inizia giovedì 23 Luglio, con la proiezione del film ODIO L’ESTATE, con il trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo. Venerdì 24 Luglio, invece, la serata è dedicata al grande Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, pluripremiato compositore di tante fra le più emozionanti musiche del Cinema italiano. Ed è proprio in onore di questo speciale connubio tra Cinema e Musica, che interverrà venerdì 24 Luglio, il regista e attore Carlo Verdone, alle ore 20:45, per presentare il suo film, ormai divenuto un cult, UN SACCO BELLO, le cui musiche sono state scritte dal Maestro Morricone.

Tra gli Eventi Speciali, lunedì 27 Luglio si terrà la proiezione del film IL REGNO, esordio alla regia di un lungometraggio di Francesco Fanuele, anticipata dall’introduzione di un breve dibattito insieme al regista e agli attori Silvia d’Amico e Fotinì Peluso. Martedì 28 luglio sarà la volta del regista Gabriele Muccino, che salirà sul palco del CineVillage insieme all’attore Francesco Centorame, per salutare il pubblico ed introdurre il film GLI ANNI PIÙ BELLI, che racconta la vita di quattro amici nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi. A seguire, mercoledì 29 Luglio interverrà il regista del documentario vincitore dei David di Donatello 2020, Agostino Ferrente, che con il reportage SELFIE, sulla lotta alla camorra, ha voluto ritrarre una frazione di realtà che in Italia rimane spesso celata.

Il fitto programma prosegue con un altro grande regista cinematografico che ci ha regalato quest’anno la versione filmica di una delle favole più amate: PINOCCHIO. Sarà proprio Matteo Garrone ad introdurre il film giovedì 30 Luglio. Infine, per concludere la prima settimana di grandi proiezioni, l’intervento di uno dei cineasti italiani più importanti: Marco Bellocchio sarà ospite e incontrerà il pubblico, insieme alla montatrice Francesca Calvelli, venerdì 31 Luglio per introdurre il film vincitore di sei David di Donatello, IL TRADITORE. Il primo e secondo giorno di agosto saranno proiettati il giallo di Rian Johnson Cena con delitto e il film poliziesco campione d’incassi in Francia I Miserabili.

Informazioni

Questa è solo una parte del programma, che si potrà consultare sul sito www.cinevillageroma.it, dove ci saranno anche informazioni sugli orari dei film, il costo dei biglietti e la possibilità di acquistarli online con uno sconto dedicato (intero 6 euro, ridotto 5,50, online 5 euro).