PRIME VIDEO | Le novità di giugno 2022

Amazon ha annunciato le novità di film e di serie tv in arrivo in streaming su Prime Video nel mese di giugno 2022. Non mancano quindi sorprese e contenuti davvero interessanti in arrivo su Amazon Prime Video capaci di rendere speciale l’inizio dell’estate, ma andiamo con ordine. Tra le serie tv il titolo più interessante è sicuramente la terza stagione di The Boys, e tra i film siamo incuriositi da The Contractor, un thriller action con protagonista Chris Pine.

FILM ORIGINALI

SERIE TV ORIGINALI

The Contractor

Chris Pine è il protagonista di questo thriller d’azione nelle vesti del Sergente delle Forze Speciali James Harper, che viene congedato contro la sua volontà e a cui viene negata la pensione. Indebitato, senza opzioni e cercando di sostentare la propria famiglia, Harper si arruola con una forza militare privata clandestina. Quando la prima missione va storta, si trova perseguitato e in fuga, avviluppato in una cospirazione pericolosa, cercando di sopravvivere abbastanza da tornare a casa e scoprire il movente di coloro che lo hanno tradito. Nel cast del film anche Kiefer Sutherland, Ben Foster, Gillian Jacobs e Eddie Marsan

My Fake Boyfriend

Andrew (Keiynan Lonsdale) ha un grosso problema: non riesce a stare lontano dal fidanzato tossico che lo ha appena scaricato. I suoi amici impiccioni (Dylan Sprouse e Sarah Hyland) decidono di aiutarlo creando “Cristiano”, un perfetto finto fidanzato sui social media. Problema risolto, vero? Sbagliato! Mentre Cristiano diventa virale e diventa famoso in tutto il mondo, nella vita reale Andrew incontra il ragazzo dei suoi sogni, Rafi, un affascinante proprietario di un ristorante. Andrew dovrà trovare un modo per porre fine all’altra finta storia, sfuggire dall’ex geloso e conquistare il cuore di Rafi in questa commedia divertente ed esilarante su alcune delle cose folli che facciamo per amore.

The Boys (stagione 3)

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.Il cast della terza stagione di The Boys include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

Fairfax (stagione 2)

La gang torna per una divertentissima seconda stagione di questa commedia animata irriverente che segue le disavventure di quattro studenti delle scuole medie che cercano di trovare il loro posto nella cultura del momento. È una punto di vista moderno sull’annosa lotta tra l’adattarsi e il distinguersi, sul legarsi alla propria compagnia di amici e dare i primi baci – anche se a riceverli potrebbe essere un’intelligenza artificiale.

L’estate nei tuoi occhi

L’estate nei tuoi occhi è un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta.

Chloe – Le maschere della verità

Chloe segue Becky Green (Erin Doherty), che da tempo osserva Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) attraverso le sue perfette immagini sui social media. La vita incantata di Chloe, il marito adorante e la cerchia di amici di successo sono sempre a portata di clic, e Becky non può resistere a sbirciare in un mondo che contrasta così nettamente con il suo, dove si prende cura di sua madre, che ha un esordio precoce di demenza, nel loro piccolo appartamento al mare alla periferia di Bristol, in Inghilterra. Quando Chloe muore improvvisamente, Becky assume una nuova identità e si infiltra nelle vite invidiabili degli amici più cari di Chloe per scoprire cosa le è successo.Attraverso il suo alter ego, Sasha, Becky diventa un’eroina potente e trasgressiva, un “qualcuno” popolare e ben connesso con vita e amori che sono molto più eccitanti e avvincenti del “nessuno” che è come Becky. Tuttavia, la finzione presto oscura e confonde la realtà e Becky rischia di perdersi completamente nel gioco a cui sta giocando.

The One That Got Away

The One That Got Away è una nuova reality series Original in 10 episodi. Può sembrare un’impresa impossibile rintracciare “The One That Got Away”, ma per questi single fortunati, quel sogno diventa realtà. In questa serie sperimentale di appuntamenti, presentata dall’icona pop la cantautrice Betty Who, sei persone in cerca della propria anima gemella hanno la possibilità di esplorare una vita di connessioni perse una per una. Le persone del loro passato entrano attraverso “The Portal” per sorprenderli e provare ad innamorarsi.

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

Con chi viaggi | 6 giugno

Intreccio di destini | 8 giugno

Copshop | 20 giugno

La Cena Perfetta | 23 giugno

Ghiaccio | 26 giugno

My Hero Academia: World Heroes’ Mission | 26 giugno

La Famiglia Addams 2 | 28 giugno

Altri film

Fargo | 1 giugno

Point Break (2015) | 1 giugno

Il discorso del re | 1 giugno

Bigfoot Family | 2 giugno

Inheritance | 3 giugno

We Are Your Friends | 6 giugno

Warning | 7 giugno

Now You See Me 2 | 9 giugno

La paranza dei bambini | 13 giugno

The Last Survivors | 14 giugno

Incoming | 15 giugno

Breach – Incubo nello spazio | 15 giugno

Arlington Road – L’inganno | 18 giugno

La Famiglia Addams | 28 giugno

SERIE TV & SHOW

Naruto – la terza stagione | 1 giugno

Summer & Todd: L’Allegra Fattoria | 1 giugno

World Of Winx – La prima stagione (episodi 14-26) | 17 giugno

Change!! Shin Getter Robo L’Ultimo giorno del Mondo – la prima stagione | 23 giugno

Bleach – la quindicesima stagione | 25 giugno

Naruto – la quarta stagione | 26 giugno

Shin Getter Robo Vs Neo Getter Robo – la prima stagione | 30 giugno

FILM IN SCADENZA

Il giardino segreto | 9 giugno

Pinocchio | 18 giugno

A un metro da te | 20 giugno

Tutti per 1 – 1 per tutti | 24 giugno

Come un gatto in tangenziale | 30 giugno

SERIE IN SCADENZA

Macgyver – le prime tre stagioni | 6 giugno

The Magicians – le prime quattro stagioni | 14 giugno