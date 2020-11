Le serie tv Marvel in arrivo su Disney Plus

Con il lancio e il successo in tutto il mondo della piattaforma streaming della Disney, i Marvel Studios si preparano a conquistare anche il piccolo schermo dopo aver intrattenuto le vecchie generazioni con i fumetti e quelle nuove con i film. Nonostante le difficoltà che stanno avendo le produzioni a causa della pandemia, il Marvel Cinematic Universe si espanderà nel 2021 con l’uscita al cinema di 4 film e in casa di 4 serie tv.

Il capo dei capi Kevin Feige continua a lavorare dietro le quinte da decenni introducendo sempre nuovi eroi che adesso i fan impareranno a conoscere nella Fase 4 del MCU.

Scopriamo insieme l’elenco di tutte le serie tv (qui trovate quello dei lungometraggi) che andranno ad arricchire l’universo dei supereroi Marvel.

WandaVision

Tra le serie tv più attese del momento annoveriamo WandaVision, miniserie creata da Jac Schaeffer, in arrivo su Disney+ a dicembre 2020 (non ci sono ancora conferme ufficiali).

Questa serie è molto importante perché si svolge subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Archiviato il pericolo Thanos, Visione (Paul Bettany) e Wanda (Elizabeth Olsen) si sposano e vivono felici nella loro casa della suburbia dove trascorrono una vita tranquilla. Ma ben presto cominciano a sospettare che non tutto sia come sembra.

Questa serie influenzerà anche gli eventi del nuovo film di Doctor Strange.

The Falcon and the Winter Soldier

La serie The Falcon and the Winter Soldier ad alto tasso spionistico era prevista per questo autunno ma per i ritardi uscirà nei primi mesi del 2021.

La seconda serie tv Marvel esplorerà il ruolo di Falcon (Anthony Mackie) come nuovo Captain America dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Lui e “Bucky” Winter Soldier (Sebastian Stan) si alleeranno per contrastare il barone Zemo (Daniel Bruhl), il cattivo di Civil War. A completare ulteriormente il cast c’è un altro volto familiare: Emily VanCamp è tornata nei panni di Sharon Carter.

Non vediamo l’ora di immergerci nelle atmosfere che abbiamo tanto apprezzato in Captain America: The Winter Soldier, il nostro cinecomic preferito.

Loki

La serie che uscirà sulla piattaforma Disney+ nella primavera del 2021 ha un solo attore annunciato ed è Tom Hiddleston.

Questa serie esplorerà ciò che è accaduto all’universo alternativo di Loki introdotto durante gli eventi di Avengers: Endgame, ma racconterà anche altro sul Dio dell’inganno, con importanti flashback ambientati sulla Terra. Qui i viaggi temporali saranno all’ordine del giorno!

What… If?

In arrivo nell’estate 2021

La prima serie animata ufficiale del MCU è uno spettacolo antologico di un universo alternativo, narrato da Jeffrey Wright nei panni di The Watcher. Ogni episodio esplora una diversa possibilità “What If?” dell’Universo Marvel, come Peggy Carter che diventa il super-soldato al posto di Steve Rogers.

La possibilità di vedere una visione alternativa della sequenza temporale dei film Marvel sembra intrigante e divertente, anche se la versione della storia di Iron Man in cui Tony Stark non è mai scappato dalla prigionia in Afghanistan potrebbe essere piuttosto breve… e triste.

Hawkeye

Uscirà sulla piattaforma Disney+ nell’autunno del 2021. Jeremy Renner tornerà a vestire i panni di Occhio di Falco, pronto alla pensione.

La serie è un percorso di formazione che trasformerà Kate Bishop, una giovane ragazza con un grande talento, in una superoina in grado di prendere il posto di Hawkeye.

La serie su Nick Fury

Samuel L. Jackson riprenderà il ruolo che l’ha visto protagonista in quasi tutti i film Marvel nei panni di Nick Fury il reclutatore dei Vendicatori e direttore dello SHIELD. A scrivere la sceneggiatura della serie, i cui dettagli sono ancora ignoti, sarà Kyle Bradstreet, già fra gli autori di Mr Robot.

Le altre serie in programma

Durante l’evento biennale di Disney, il D23 Expo 2019, sono state svelate altre tre nuove serie Marvel che andranno ad aggiungersi al catalogo di Disney Plus dei prossimi anni (2022-2023): Moon Knight, Ms. Marvel e She Hulk.

She Hulk

Tatiana Maslany di Orphan Black è stata scelta per il ruolo di She-Hulk alter-ego di Jennifer Walters. Cugina di Bruce Banner, dal quale ha ricevuto una trasfusione di sangue in emergenza, l’avvocatessa Walters si è trovata a convivere con una versione più gestibile ma non meno verde di Hulk, chiamata per l’appunto She-Hulk, mantenendo tuttavia i suoi tratti caratteriali e la facoltà di controllare le sue emozioni.

Ms Marvel

La diciottenne Iman Vellani sarà la supereroina Ms Marvel ovvero Kamala Kahn, una liceale americana di origine pakistana che manifesta poteri straordinari dopo essere entrata in contatto con le Nebbie Terrigene. Le abilità di Kamala le consentono di manipolare il proprio corpo, rimpicciolendo o ingigantendo sé stessa e i propri arti per combattere il crimine.

Moon Knight

Una delle indiscrezioni più clamorose riguarda Moon Knight. Pare che l’attore guantamalteco Oscar Isaac, famoso per aver interpretato Poe Dameron nella nuova trilogia di Star Wars, sia in trattative per ricoprireil ruolo da protagonista, al secolo Marc Spector, un ex pugile, marine, spia e assassino, morto e riportato sulla Terra. L’oscuro supereroe è tornato in vita per volontà del Dio Khonshu, il Signore della Luna e Dio della Vendetta, che ha riportato in vita Marc al solo scopo di farlo diventare un Dio guerriero. Moon Knight e affetto da un disturbo schizoide di personalità.